مي نور الشريف تنشر صورة لوالديها عبر «إنستجرام»

شاركت الفنانة مي نور الشريف، صورة لوالدها الراحل النجم نور الشريف، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الصورة التي نشرتها "مي"، كانت تجمع والدها الراحل الفنان نور الشريف، ووالدتها الفنانة بوسي.

مي نور الشريف

يُذكر أن الفنانة مي نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صائم" مع مصطفى شعبان عام 2017.

مسلسل اللهم إني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.