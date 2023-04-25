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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اجتماعات «كوبرا».. القوات البريطانية تستكشف الوضع في السودان

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان

قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، إن المملكة المتحدة لديها فريقًا عسكريًا في السودان، يقوم بالاستطلاع.

وعقدت الحكومة البريطانية، اجتماعا طارئا، يوم الإثنين؛ لمناقشة الخيارات، لمساعدة نحو 4000 بريطاني عالقين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وسارعت الدول في جميع أنحاء العالم، إلى إخراج مواطنيها من السودان، حيث أدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وميليشيا قوات الدعم السريع (RSF) إلى مقتل مئات الأشخاص، وتقطعت السبل بالأجانب.

وواجهت الحكومة البريطانية، بعض الانتقادات؛ لكونها أبطأ نسبيًا في إخراج البريطانيين من السودان، وذلك بعد أن أجلت كلا من “ألمانيا واليابان وفرنسا” مواطنيها منه.

وقال “هيبي” لـ"راديو إل بي سي"، عندما سئل عن ذلك: “لا أقبل هذا النقد… أنا واثق جدًا من الخيارات التي نطورها".

واضاف هيبي: “هناك بالفعل فريق عسكري في شرق البلاد في بورتسودان يقوم بالاستطلاع هناك؛ حتى نتمكن من تقديم جميع الخيارات الممكنة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك)، لمساعدة الرعايا البريطانيين الموجودين في السودان”.

وكان سوناك قد قال، الأحد، إن القوات المسلحة في البلاد، أجلت الموظفين الدبلوماسيين البريطانيين، وأفراد عائلاتهم من السودان.

وقال أندرو ميتشل، وزير شؤون إفريقيا البريطاني، للمشرعين، الإثنين، إن قرابة 4000 بريطاني موجودون في السودان، مضيفًا أن الحكومة تعقد اجتماعًا للاستجابة الطارئة، وهو ما يسمى بـ"اجتماع كوبرا"؛ لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وأضاف ميتشل: “الوضع في السودان خطير للغاية… كوبرا تجتمع ونحن نتحدث، لقد اجتمعت 6 مرات حتى الآن- خمس مرات برئاسة رئيس الوزراء-، وهذا يشمل كوبرا واحد حضرناه في الساعة 3:15 من صباح يوم السبت”.

فرنسا اليابان الحكومة البريطانية المملكة المتحدة إفريقيا القوات المسلحة بورتسودان شمال إفريقيا الدعم السريع القوات البريطانية

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