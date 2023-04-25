بابتسامة ساحرة.. هدي الإتربي تخطف القلوب في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هدي الإتربي، صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت هدى الإتربي، في الصورة، بإطلالة مميزة وجذابة، نالت إعجاب الكثير من متابعينها.

ونشرت الفنانة هدى الإتربي، صورًا من كواليس مسلسل “ضرب نار”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هدى الإتربي، بملابس رياضية، واقفة داخل ملعب جولف، وعلقت عليها: “يمنى.. ضرب نار، رمضان 2023”.

أبطال مسلسل ضرب نار

تفاصيل مسلسل ضرب نار مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.