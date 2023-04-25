لمواجهة الفقر.. انتشار عمليات تعقيم النساء لتحديد النسل في الهند

تشهد الهند اتشار ظاهرة تعقيم النساء داخل العيادات الخاصة، وهي الطريقة التي تستخدمها الأسر لمحاولة تنظيم النفقات والمصروفات اليومية للأسر الفقيرة.





وفي عيادة ريفية في الهند، تُسمع صرخات ألم من غرفة العمليات، في حين تنتظر كاجال التي أعطيت مخدّراً قوياً، دورها لتخضع لعملية تعقيم، وهي الطريقة التي لطالما استُخدمت لتنظيم الأسرة في البلاد.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، قال مساعد طبي خارج العيادة في قرية بهودبارال في شمال البلاد، حيث تنتظر نساء للخضوع لعملية ربط قناة فالوب (التي تمر فيها البويضات): «يبدو أن التخدير لم يسرِ مفعوله بعد».

وتستغرق عملية التعقيم هذه التي لا تخلو من الأخطار في الهند، نحو خمسين دقيقة.

تكافح كاجال، البالغة من العمر 25 عاماً، وزوجها ديباك، من أجل تغطية نفقاتها مع أطفالهما الثلاثة، لذلك اتخذا القرار بأن تخضع لعملية تعقيم.

لم يكن وارداً بالنسبة إلى الزوج أن يختار الخضوع لقطع القناة المنوية، وهو إجراء يستغرق في المقابل 10 دقائق.

وشرح ديباك، وهو موظف في معمل: «أعتقد أنه سيجعلني ضعيفاً».

وستصبح الهند الدولة الكبرى من حيث عدد السكان، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة الصادرة الأسبوع الماضي.

بحلول منتصف هذا العام، سيكون عدد سكانها أكثر من الصين التي انخفض عدد سكانها العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1960.

وكانت الهند أول بلد يتبنى تنظيم الأسرة كسياسة رسمية في عام 1952، لكن بعد حملة تعقيم الذكور التي لم تلقَ استحساناً في السبعينات، تحول التركيز إلى تعقيم الإناث.