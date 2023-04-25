محمد الغباري يوضح خطة الخداع الاستراتيجي للجيش المصري أثناء تحرير سيناء

قال اللواء محمد الغباري، مدير قوات الدفاع الوطني الأسبق، إنه عند التخطيط لأى حرب يجب أن يتم وضع جزء من الخداع فيها، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء للخداع إما لتسهيل عمل القوات أو لتعويض نقص لدى الجيش.

وأضاف اللواء محمد الغباري، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه عند تحرير سيناء كان الجيش المصري لديه نقص فى القدرات العسكرية الخاصة به عن الإسرائيليين، فكان يجب عمل خداع استراتيجي من أجل تعويض هذا النقص، وهو تعود العدو على إجراءات ضرورية للحرب يقوم بها الجيش المصري تكون بالنسبة له روتينية.

وأوضح مدير قوات الدفاع الوطني الأسبق، أن الجيش الإسرائيلي مكون من جزءين، جزء عامل بنسبة 25%، وجزء احتياط بنسبة 75%، إذن هو دائما فى حياته لن يحارب إلا عندما يقوم بعمل تعبئة عامة، فالجيش المصري حينها عوده على أنه لن يقوم بتلك التعبئة نتيجة التعود الذي يعملون عليه كاستمرار.