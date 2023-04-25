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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يمر بالأرض غدا

كويكب يقترب من الارض
كويكب يقترب من الارض

من المقرر أن يمر كويكب 2006 HV5 ، الذي صنفته وكالة ناسا على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيراً ، بالقرب من الأرض بشكل مثير للقلق غدا الأربعاء، الأمر الذي دعى ناسا الى التحذير من خطر وشيك.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية، سيمر الكويكب الضخم الذي يقدر قطره بحوالي 1000 قدم ، بالأرض على مسافة 1.5 مليون ميل ، أو 6.3 أضعاف المسافة من الأرض إلى القمر ، وتنتقل بسرعة تصل إلى 38000 ميل في الساعة.

في حين أن هذا يعد امرا مريحا للعلما، إلا أنه من الناحية الفلكية لا يزال يُصنف على أنه حدث قريب يمكن ان يكون خطرا، لكن 'هذه مساحة كبيرة للتنفس' ، وفقًا للدكتورة سوزانا كوهلر من الجمعية الفلكية الأمريكية.

وأضافت كوهلر أن 2006 HV5 مدرجة على أنها نادرة '2' في قاعدة بيانات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا. 

كويكب يقترب من الأرض مرة في العام



هذا يعني أنه في المتوسط ​​، كويكب بهذا الحجم أو أكبر سيقترب من الأرض مرة واحدة فقط في العام.

وأخبرت الدكتور كوهلر قناة فوكس نيوز أنه على الرغم من أن الجسم بحجم برج إيفل سيكون قريبًا نسبيًا من الأرض ، إلا أنك ستظل بحاجة إلى معدات خاصة لرؤيته.

وقالت 'الكويكبات لا تصدر الضوء المرئي الخاص بها ، لذلك نراقبها في المقام الأول من خلال ضوء الشمس الذي تعكسه'. 

'في أقرب اقتراب لها ، سيظل 2006 HV5 ساطعًا بما يكفي لرؤيته باستخدام التلسكوبات الأكبر حجمًا.'

2006 HV5 هو واحد من أكثر من 31000 جسم قريب من الأرض [NEOs] تم تحديدها حتى الآن ، ويعتقد أن العديد منها ينتظر اكتشافها في ظلام الفضاء.

ويُصنف أي كويكب يسافر في حدود 30 مليون ميل من مدار الأرض على أنه كائن قريب من الأرض ، وتصنفه وكالة ناسا على أنها 'أجسام يحتمل أن تكون خطرة' إذا كانت على بعد 4.6 مليون ميل من مدار الأرض ويبلغ قطرها أكثر من 460 قدمًا.

وحتى الآن ، تمت إضافة حوالي 2300 كويكب إلى قائمة 'يحتمل أن تكون خطرة' ، وعلى الرغم من أن أيا منها لا يشير إلى كارثة وشيكة ، فهناك دائمًا خطر من أن مداراتها الحالية قد تتعرض للاضطراب ، مما يؤدي إلى اصطدامها بكوكبنا.

كويكب غدا ناسا

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