عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط مصنع لإنتاج الفسيخ من أسماك غير صالحة للاستهلاك

تموين البحيرة
تموين البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وبالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، حملة بمدينة المحمودية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع فسيخ يعمل تحت بير السلم مستخدما أسماك غير مطابقة للمواصفات وملح غير صالح للإستهلاك الادمى ويقوم بالتصنيع داخل اواني مخصصة للاستخدامات الكيماوية وليست الغذائية.

وتم التحفظ علي كمية 2 طن اسماك مملحة (رنجة وفسيخ) وكذا 1.5 طن ملح غير صالحة للإستهلاك الادمى وجرى تحرير المحضر اللازم لحين صدور قرار النيابة العامة.

txt

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي أمين شرطة وسيدة داخل مصرف بالبحيرة

txt

وكيل صحة البحيرة يشيد بالأداء الفني المتميز لمعهد الأورام

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة الحملات التموينية منتهية الصلاحية تموين البحيرة مديرية التموين الغش التجاري مجهولة المصدر اسماك مملحة غير صالح للإستهلاك الأدمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

لا توجد ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

ترشيحاتنا

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

شروط الحصول على الإجازات المرضية بالقطاع الخاص في القانون الجديد

شاهد| القوات الروسية تقصف متحفا في أوكرانيا.. وزيلينسكي يعلق

هل تكرار المعصية يمنع قبول التوبة.. الإفتاء: 3 شروط للقبول

رجل المهام الصعبة.. موسيماني على أعتاب مجد جديد مع أهلي جدة

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يمر بالأرض غدا

تحذير.. دراسة تكشف أدوات خطيرة نستخدمها يوميا تسبب السرطان| أغربها المعجون

فوائد بالجملة للمواطن والدولة| هذه أسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي

فيديو

قول الحق.. خالد النبوى يربط العمة لمساعده فى كواليس رسالة الإمام

الاستقالات تعصف بإدارة بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟ |فيديوجراف

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ