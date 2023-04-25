تموين البحيرة: ضبط مصنع لإنتاج الفسيخ من أسماك غير صالحة للاستهلاك

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وبالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، حملة بمدينة المحمودية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع فسيخ يعمل تحت بير السلم مستخدما أسماك غير مطابقة للمواصفات وملح غير صالح للإستهلاك الادمى ويقوم بالتصنيع داخل اواني مخصصة للاستخدامات الكيماوية وليست الغذائية.

وتم التحفظ علي كمية 2 طن اسماك مملحة (رنجة وفسيخ) وكذا 1.5 طن ملح غير صالحة للإستهلاك الادمى وجرى تحرير المحضر اللازم لحين صدور قرار النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.