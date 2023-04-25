عريس بالإسماعيلية ينهي حياته شنقا في ظروف غامضة

أقدم شاب " عريس" في العقد الثالث من العمر، اليوم الثلاثاء ، على إنهاء حياته شنقا، داخل منزله شارع السلام المستشفي التابع لمركز شرطة ثان.



وكان اللواء محمود عاشور مدير الأمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله بالعنوان المشار إليه، في ظروف غامضة.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، تبين أن الشاب يدعي اسلام السيد عباس، ٣٣ عام، وبسؤال أهليته قررا بأنهم وجدوه اليوم، معلقا في حبل وملفوف حول عنقه داخل غرفته بالمنزل، تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



من جانبها كشفت جيران الشاب، أنه عريس جديد منذ ٤ اشهر ماضية.