رسميا.. الصين تلغي اختبار فيروس كورونا لأول مرة

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم، إنه من أجل زيادة تسهيل تبادل الموظفين الصينيين والأجانب، ستلغي الصين اختبار الحمض النووي الخاص بـ "كوفييد-19".

وأكدت ماو، أنه اعتبارًا من 29 أبريل، يمكن لجميع الأفراد القادمين إلى الصين استبدال اختبار الحمض النووي باختبار المستضد في غضون 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة، ولن تتحقق شركات الطيران بعد الآن من شهادة اختبار ما قبل الصعود إلى الطائرة. حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

وتابعت الناطقة باسم الخارجية الصينية، تذكر الصين موظفي الدخول والخروج بالقيام بعمل جيد في إدارة ومراقبة الصحة الذاتية قبل السفر، والالتزام الصارم بمتطلبات الوقاية من الوباء في بكين، وضمان السفر الصحي والعودة الآمنة.

وأضافت ماو نينج، ستواصل الصين تحسين سياسات الوقاية والسيطرة علميًا على أساس الوضع الوبائي لضمان التبادل الآمن والصحي والمنظم للأفراد الصينيين والأجانب.