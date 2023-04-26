عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الحوامدية يشكون وجود مطبات وحفر وانتشار القمامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ محمد جمعه شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مطبات وحفر وانتشار القمامة بمنطقة سكنه.

 

وقال في شكواه نعاني نحن سكان منطقة خلف العطور بالحوامدية من وجود مطبات وحفر والشوارع متهالكة، بسبب حفر شركة الغاز الذي أنهت العمل منذ 3 سنين بالإضافة إلي وجود قمامة في المدخل وكلاب ضالة في كل الشوارع ولم يتم رصف المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات.

 

وطالب الشاكي في رسالته، المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

قمامة الغاز شركة كلاب كارثة كلاب ضالة شركة الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

احذروا 14 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس اليوم

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

فشل الهبوط.. بيان عاجل من الإمارات بعد فقدان المستكشف راشد

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء للمستهلك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

امتحانات المصريين في الخارج|قرار عاجل بشأن طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

الخارجية السعودية تعلن إجلاء 1687 شخصاً من السودان من 58 جنسية

النقل تدفع بأتوبيسات لنقل المواطنين من محطات مترو حلوان بعد حدوث عطل مفاجئ

هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. في حالة واحدة

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا في الدوري الليلة

في العيد.. إحباط 1187 محاولة للتعدي على الأراضى ورفع 300 ألف طن قمامة

اليوم .. جلسة مناقشة مقترحات الصحفيين في الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على ساندوتش طعمية؟.. خبير تغذية يوضح

أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة |كيفية علاجها

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

فيديو

خطر وشيك.. كويكب ضخم يهدد الأرض في هذا الموعد/ فيديو جراف

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ