سكان الحوامدية يشكون وجود مطبات وحفر وانتشار القمامة

أرسل القارئ محمد جمعه شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مطبات وحفر وانتشار القمامة بمنطقة سكنه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان منطقة خلف العطور بالحوامدية من وجود مطبات وحفر والشوارع متهالكة، بسبب حفر شركة الغاز الذي أنهت العمل منذ 3 سنين بالإضافة إلي وجود قمامة في المدخل وكلاب ضالة في كل الشوارع ولم يتم رصف المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات.

وطالب الشاكي في رسالته، المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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