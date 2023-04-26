عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز إقامة التراويح جماعة مع أسرتي بعد رمضان .. أزهري يجيب

صدى البلد

هل يجوز صلاة التراويح جماعة بعد رمضان مع عائلتي ؟. سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا وأجاب قائلا : لا توجد صلاة تراويح بعد رمضان ، لكن يوجد قيام ليل ، فلو صليت بهم قيام الليل فلا بأس وهذا جائز.

وأضاف الأطرش : قيام الليل هي كصلاة التراويح ، لكن تنوي قيام الليل ، أعانك الله على الطاعة والعبادة ،فقيام الليل من افضل الاعمال ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) .

هل يشترط النوم قبل قيام الليل 

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، إنه لا يشترط لصحة صلاة قيام الليل أن ينام قبلها.

وأضاف «عويضة» خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية أن من قام بعد صلاة العشاء حسبت له صلاته سواء أكانت صلاته قبل النوم، أم بعده، فليس شرطا أن يكون القيام بعد رقود، والأفضل أن يكون القيام في الثلث الأخير من الليل.

وأكد مدير الفتوى، أن صلاة قيام الليل من السنن الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد ورد في فضلها نصوص كثيرة من كتاب الله، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك: قوله تعالى: «كانوا قليلا من الليل ما يهجعون» سورة الذاريات الآية 17، وقال تعالى: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع» سورة السجدة الآية 6.

تابع: وجاء في الحديث عن ‏‏أبي هريرة ‏‏رضي الله عنه ‏‏قال: ‏قال رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم‏: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» أخرجه مسلم (1163)، وعن عائشة رضي الله عنها: «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا)». رواه البخاري (4557) ومسلم (2820).

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن صلاة الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، ولا يشترط لصحة قيام الليل أن ينام الإنسان قبلها، فلو بقي مستيقظا إلى نصف الليل ثم صلى ما كتب له ثم نام فصلاته صحيحة باتفاق العلماء.

ونوه بأن أفضل وقت لقيام الليل هو نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر فهذا أفضل من أوله، فعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر».

واستطرد: وروى أبو داود عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي، أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلي الصبح»

صلاة التراويح قيام الليل دار الإفتاء صلاة العشاء الشيخ عبد الحميد الأطرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

ترشيحاتنا

ظاهرة فلكية جديدة| القمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس اليوم.. ويتجاوران طوال الليل

هل يجوز إقامة التراويح جماعة مع أسرتي بعد رمضان .. أزهري يجيب

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-4-2023

ضمن ضوابط مبيعات السلاح| واشنطن تحظر مبيعات البنادق الهجومية

الداخلية مسئولة .. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أزمة اقتحام السجون

قبل زيارتهما لمطعم في الزمالك .. أين كان توم هانكس وزوجته ريتا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

تتجاوز 2000 جنيه مصري|سعر صادم لحقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل «جت سليمة»

سبب خطير وراء إطلاق القاتل الصامت على سرطان المبيض.. احذريه

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ