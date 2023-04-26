وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

أثارت الفنانة جورى بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفر العمدة، الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .





و تألقت الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تألقت مرتدية فستانا باللون الابيض مكشوف الصدر برفقة زوجها بعد إعلان حملها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.





وأضافت الفنانة جوري بكر، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”: “بشكر زوجي إنه إداني أجازة أنزل مصر كام يومعلشان أحتفل بنجاحي، ولكنه فى النهاية عارف إن جوري ملهاش علاقة بوداد وعارف إني طيبة جدا، صح يا رامي".





وكانت شخصية وداد تصدرت تريند السوشيال ميديا بسبب زوجها من شوقي وينتظر الكثير ماذا فعلت وداد للتتزوجرجل آخر غير زوجها .





مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومىفؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهابطارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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