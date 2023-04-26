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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تعرض تفاصيل تصميم الفئة E الجديدة قبل الكشف عنها| فيديو

مرسيدس تعرض تفاصيل
مرسيدس تعرض تفاصيل تصميم الفئة E الجديدة قبل الكشف عنها

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بينز عن صور رسمية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيارتها الرائدة القادمة E-Class ، من خلال ثلاث صور تشويقية جديدة، ويأتي ذلك قبل أسابيع قليلة من وصول سيارة الفئة الخامسة من منافسها  BMW G60 5 Series Sedan.

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مرسيدس تعرض تفاصيل تصميم الفئة E الجديدة قبل الكشف عنها

لقد رأينا بالفعل تصميمها الداخلي الجديد والذي يأتي بتصميم مألوفا للغاية، لكننا الآن نخطو خارج المقصورة ذات الشاشة العملاقة للتحقق من بعض تفاصيل التصميم الخارجي، ستعمل العلامة التجارية الألمانية الفاخرة بأمان مع إعادة التصميم، لدرجة أن بعض الناس قد يخطئون في أنها عملية تجميل.

مرسيدس تعرض تفاصيل تصميم الفئة E الجديدة قبل الكشف عنها

ستتوفر E-Class الجديدة بأبعاد وأحجام مختلفة كما اعتادت مرسيدس تقديم سيارتها السابقة، حيث يرغب بعض الناس في مزيد من التنوع بين سيارات مرسيدس السيدان، يركب هذا المثال ذو اللون الأزرق المخضر على عجلات معدنية سوداء تحمل علامة AMG وله العديد من النجوم ثلاثية الرؤوس على مآخذ الهواء المزيفة للمصد الأمامي.

مرسيدس تعرض تفاصيل تصميم الفئة E الجديدة قبل الكشف عنها

لم يترك مقطع فيديو تجسس من الأسبوع الماضي الكثير للخيال حيث أظهر بعض النماذج الأولية يرتدون الحد الأدنى من التمويه، وتتميز السيارات بمظهر جانبي أكثر أناقة بفضل مقابض الأبواب الجديدة التي تظل متدفقة مع الجسم عندما لا تكون قيد الاستخدام ، وبالتالي تعكس الإعداد المستخدم لفئة S-Class. 

مرسيدس تعرض تفاصيل تصميم الفئة E الجديدة قبل الكشف عنها

من المحتمل أن تكون أكبر قليلاً من W213 المنتهية ولايته عن طريق تمديد قاعدة العجلات لتوفير مساحة إضافية للأرجل الخلفية. مرة أخرى ، من المحتمل أن تحصل الصين على فئة LWB E الخاصة بها لسد الفجوة حتى الفئة S.

 

ستحدث معظم التغييرات داخل المقصورة حيث تكون الفئة E 2024 هي مرسيدس التالية في خط للتخلص التدريجي من معظم الأزرار عن طريق نقل الوصول إلى الوظائف المعنية في القائمة الفرعية لشاشة تعمل باللمس، يطلق عليها MBUX Superscreen وستأخذ بشكل كبير بعد التصميم الداخلي EQEبشاشاتها الثلاث على لوحة القيادة، وإحدى الميزات الجديدة التي تم تأكيدها هي كاميرا سيلفي يمكن استخدامها أيضًا لمؤتمرات الفيديو.

 

بعد العرض الأول غدًا، من المفترض أن يتم طرح سيارة مرسيدس E-Class التي تم تجديدها للبيع في النصف الأخير من العام، وتم بالفعل رصد إصدارات AMG للاختبار في كل من طرازات سيارات السيدان والواجن، ولكن من غير المرجح أن تصل قبل عام 2024. 

 

لن تكون هناك إصدارات E-Class Coupe و Convertible حيث يتم استبدالها بنماذج CLE-badged ، والتي ستحل أيضًا محل C-Class Coupe و Convertible، كما سيتم طرح إصدارات AMG CLEأيضًا.

مرسيدس بينز BMW E-Class صناعة السيارات amg MBUX

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