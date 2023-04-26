منشآت مدنية وصحية تضررت.. المبعوث الأممي للسودان: الوضع يتصاعد بشكل مأساوي

أكد المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، أن الوضع في البلاد يتصاعد بشكل مأساوي، موضحًا أن مطار الخرطوم عاد للعمل ولكن ساحة خدمة الطائرات تضررت.

وأشار بيرتس إلى أن هناك منشآت مدنية وصحية تعرضت للأضرار جراء الاشتباكات، لافتًا إلى أن العنف تراجع خلال فترة عيد الفطر.

وأضاف أن تقاريرًا مقلقة حول وقوع انتهاكات جنسية، كما هناك نقص بالخدمات الأساسية والوقود وازدياد السلب والنهب.

وتابع أن أرقام الوفيات والإصابات لا تعكس الواقع الحقيقي، مؤكدًا أن طرفي النزاع ينتهكان قواعد الحرب ويستهدفان مناطق مدنية وصحية.

وأكد المبعوث الأممي أنه يجب ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة، مستطردًا أن الهدنة وفرت إجلاء رعايا أجانب وموظفي الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تنسق بشكل وثيق مع كل الأطراف في السودان، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية صامد فيما يبدو حتى الآن في بعض المناطق.