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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يشارك في فيلم تسجيلي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني في جزء من الفيلم التسجيلي الذي أنتجته إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، وتم بثه على صفحة وزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي YouTube بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال قداسة البابا تواضروس في المقطع الذي ظهر فيه في الفيلم: "في زمن السيد المسيح اُعتبرت سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر، باعتبارها بلد الأمان وأرض الكنانة، وأيضًا الملجأ الآمن الذي تستطيع أن تعيش فيه العائلة المقدسة"

وقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

وقال قداسة البابا تواضروس في برقية التهنئة، لقد عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية، سبقتها دماء غالية بذلها أبناء مخلصون من رجال القوات المسلحة.

وتابع قائلا، إن تمسك مصر بالسلام خيارًا أساسيًا يمثل أحد ثوابتها التاريخية، ساهم بقوة في رجوع أرض سيناء بكاملها، وبدأنا نرى ثماره حاليًا بمسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت على أرضها، بعد أن نجحت الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار. 

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون،  مجموعة كبيرة من خدام وخادمات قطاعات الخدمة في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة كفر الدوار، إيبارشية البحيرة، مع الآباء كهنة الكنيسة وكذلك الذين تخرجوا من خدمة الكنيسة ويخدمون حاليًا في مناطق عدة. وذلك احتفاءً بالقمص رويس عزيز والذي يخدم الكنيسة منذ عام ١٩٧٥ .

تضمن اللقاء جلسة روحية لقداسة البابا تواضروس معهم تحدث خلالها عن القيامة ومعناها، كما كانت هناك فرصة للإجابة على العديد من التساؤلات، وزار الآباء والخدام عقب اللقاء المكتبة البابوية المركزية. 

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

البابا تواضروس تحرير سيناء القوات المسلحة إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة

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