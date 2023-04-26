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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاملة المستكشف الإماراتي راشد.. تفاصيل فقدان الاتصال بمركبة هاكوتو آر

مركبة هاكوتو آر
مركبة هاكوتو آر

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، إن شركة “آي سبيس” اليابانية، التي طورت مركبة الهبوط الفضائية “هاكوتو آر”، والتي تحمل على متنها المستكشف الإماراتي “راشد”، أعلنت أمس، عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوطها على سطح القمر.

وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه بموقع “تويتر” أن فريق “آي سبيس” سيستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.

وكان من المقرر أن تقوم مركبة الهبوط اليابانية “هاكوتو آر” عند نحو الساعة 7:40 مساء أمس، بعدة مناورات للتحكم في المدار، من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط، باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة سابقاً، لتأمين هبوط سلس للمستكشف راشد في المنطقة المحددة له على سطح القمر.

وفي حال نجاح عملية الهبوط، ستكون الإمارات الدولة الأولى عربيًا والرابعة عالميا التي تحقق هذا الإنجاز، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت "وام" أن المستكشف "راشد" سيهبط في منطقة ماري فريجوريس"، وتحديدًا موقع "فوهة أطلس"، الذي لم يتم اكتشافه من قبل.

ويمثل المستكشف "راشد" إضافة علمية نوعية في مجال علوم الفضاء، حيث يستهدف دراسة تربة القمر، دراسة الخصائص الحرارية لتضاريس سطحه، معرفة التأثير الكهروضوئي لسطحه، اختبار قدرة المواد على عدم الالتصاق بجزيئات تربته، ودراسة قابلية الحركة على سطح القمر، وتطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف.

محمد بن راشد الامارات شركة “آي سبيس” اليابانية راشد علوم الفضاء هاكوتو آر

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