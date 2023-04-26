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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبطت معها 163 لفافة هيروين.. السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل بأسيوط

هيئة محكمة الدائرة
هيئة محكمة الدائرة الثالثة عشر جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات، حيث ضبطت بحوزتها 163 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمدينة أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقى عقيل، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 7093 لسنة 2022 جنايات قسم أبوتيج، إلى ورود معلومات إلى النقيب مصطفى العمدة، معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج، تفيد بقيام "سميرة. ح. ح"، 40 عاما، ربة منزل، والسابق اتهامها في 6 قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذة من مسكنها مركزا لترويج تجارتها على عملائها.

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وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج من ضبط المتهمة وبحوزتها كيس بلاستيكي شفاف عثر بداخله على 163 لفافة هيروين ومبلغ 360 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهتها بالمضبوطات، أقرت بإحرازها المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات الاتجار في المخدرات، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها من متعاطي المخدرات.

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