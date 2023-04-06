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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على طبلية عشماوي..احتجز ابنة شقيقه وتناوب هتك عرضها 3 أيام في أسيوط..القصة كاملة

عامل يهتك عرض ابنة
عامل يهتك عرض ابنة شقيقة باسيوط

تجرد عامل من الإنسانية وسيطرة عليه شهوته الحيوانية حتى أن تعدى على نجلة شقيقه القاصر والتي لم تتجاوز التاسعة من عمرها مستغلا انفصال والديها وقضاء شقيقة عقوبة بالسجن ونهش عرضها لم يتحرك قلبه لدموعها التي لم تتوقف وامسك بها بعد أن انفرد بها في مسكنه ولم تستطع مقاومته لضعف جسدها مستغلا قوته الجسمانية واعتدى عليها جنسيا أكثر من 9 مرات في ثلاثة أيام حتى افقدها عذريتها تفاصيل الواقعة في هذا التقرير .

جردها من ملابسها 

البداية عندما كانت " سلوى . م . ع " 9 سنوات تذهب بصحبة شقيقتها " نور " 4 سنوات لكي تلعب في منزل عمها " محمود . ع . ف " 26 عاما بمركز ساحل سليم في أسيوط بعد أن انفصل والديها وسجن والدها على ذمة قضية ولم تكن تدري أن العم تحول إلى ذئب ينتظر اصطياد فريسته وظل العم يراقب تحركات ابنة شقيقة وهي تلعب أمام عينيه في المنزل وهو يتناول المواد المخدرة بعد أن تركت له زوجته المنزل وظل عمها يتناول المواد المخدرة حتى أن سيطرة عليه شهوته وأغواه الشيطان أن يعاشر نجلة شقيقه القاصر معاشرة الأزواج لم ينظر وقتها إلى الدم الذي يربطهما أو صغر سنها وبراءات الأطفال التي تسيطر على ملامح وجهها واستغل نوم شقيقتها الصغرى وقام بالإمساك بـ" سلوى " وطرحها على مصطبة داخل المنزل بعد أن جردها من ملابسها وسط بكاء الطفلة لا تدري ماذا يفعل بها عمها وفوجئت بقيام عمها بخلع ملابسه ومعاشرتها وسط بكاء الطفلة الصغيرة التي حاولت الهرب ولكن لم تستطيع بسبب ضعف جسدها وقوة جسد عمها .

اعتدى عليها 9 مرات 

وبعد أن انتهى من معاشرتها هددها بالضرب إذا تركت المنزل سيطر الخوف على الطفلة وجلست ترتعش بجوار كنبه في المنزل خوفا من عمها تشاهد نظراته التي تحولت إلى نظرات ذئب وتكرر اعتداء عمها عليها 9 مرات خلال ثلاثة أيام وما ان خرج عمها من المنزل وأسرعت الطفلة تلملم ملابسها وهرولت مسرعة الى منزل والدتها وهي ترتعش وعندما شاهدت على وجهها ملامح الإرهاق والهلع ولكن كانت تظن أن سبب ذلك لعبها مع شقيقتها في منزل عمها فأخذتها والدتها لكي تستحم ولكن بعد خلع ملابسها شاهدت أثار عنف في جسدها فسالت ابنتها عن سبب ذلك فقالت لوالدتها عما فعله معها عمها .

بلاغ لمركز الشرطة 

اصطحبت الأم ابنتها إلى مركز شرطة ساحل سليم وتقدمت ببلاغ ضد عمها بان هتك عرض نجلتها وبعرض الطفلة على الطب الشرعي تبين صحة البلاغ واعتداء عمها عليها وفض عذريتها وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم .

 المتهم يعترف أمام النيابة 

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم بالواقعة وقال ان شقيقة والدة الطفلة " سلوى " محبوس على ذمة قضية من حوالي شهرين وهو مطلق زوجته " كريمة . م . ج " من فترة ولديه ابنتين " سلوى و نور " مقيمتان مع والدتهما ويأتيان إلى منزله للجلوس معه وهو يتعاطى المواد المخدرة الحشيش والبودرة ولا يشعر بنفسه بعد تعاطي الحشيش ويوم الواقعة كانت يتعاطى الحشيش و حدث له انتصاب ولم يمتلك نفسه فامسك بالمجني عليها أثناء تواجدها في غرفة بالمنزل قام بطرحها على مصطبة بالغرفة وعاشرها معاشرة الأزواج مرتين في اليوم الأول وتكرر الأمر في اليومين الثاني والثالث وخرج من المنزل وعندما عاد وجدها غادرت إلى منزل والدتها.

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إحالة المتهم للجنايات 

وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بمواقعة المجني عليها " ابنة شقيقه " بغير رضاها بان انفرد بها حال تواجدها بمسكنه بان امسك بها عنوة وطرحها أرضا وجردها من ملابسها وتعدى عليها جنسيا .

إحالة أوراق المتهم للمفتي 

وقررت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة ، و المستشارين وليد محمد شحاتة و مصطفى محمد الجاحر نائبا رئيس المحكمة و عضوية المستشار محمد حسن شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد عليان ، و عثمان أحمد عبد الحميد ، إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.  

 

 

 

 

 

 

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