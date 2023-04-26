نجم الزمالك السابق: الفريق الأبيض دائمًا يضع الأهلي في جملة مفيدة

تحدث وائل القباني، نجم الزمالك السابق، عن الوضع الحالي داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الفترة الحالية سيئة بالنسبة للفريق، وهناك أزمات كبيرة يمر بها النادي، سواء إدارية أو فنية.

وقال وائل القباني، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وانت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “ الأمور صعبة داخل الزمالك، لا يوجد استقرار إداري أو فني، الموسم الماضي كان الزمالك أفضل من حيث كل شيء، والزمالك عاش على الدوري وكأس الموسم الماضي”.

وأضاف: "هناك مشكلة كبيرة أيضًا وهو دخول الخصم فى جملة مفيدة، ومن أجل أن ينجح الزمالك ويستمر فى تحقيق البطولات، لا بد أن يكون هناك تركيز فقط فى أمور النادي، أقفل على نفسي".