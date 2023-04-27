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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو خطة النواب: الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال إيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو الاقتصادي لـمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6% بمثابة شهادة ثقة هامة من واحدة من أهم المؤسسات الدولية في المجال الإقتصادي في العالم.

 مصر تسير في الطريق الصحيح

واضاف “محسب” لـ"صدى البلد"، أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن الاتفاق الذي انتهت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتد 4 سنوات،  يسمح خلالها لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن  الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التى بدأت مع إندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الاتفاق سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال إستمرار الحرب لفترة طويلة ، خاصة أنه لا توجد أي تكهنات بشأن إنتهائها في المستقبل القريب، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولى مجلس النواب الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى معدلات النمو الدولة المصرية

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