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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رونالدو يصبح فوتوجرافر..الدون يلتقط الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.. صور

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

انتشرت صورة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب البرتغالي الأشهر، كريستيانو رونالدو، أثناء التقاطه الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.

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وحصد تلك الصورة التي نشرها الموقع الرسمي للنادي السعودي أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وتقمص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لبرهة، شخصية مصور فوتوغرافي أثناء تدريبات النصر السعودي، استعدادا لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقط رونالدو صورا لمسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، والمدرب دينكو يليتشيتش، وعدد من زملائه في التدريبات.

ونشر حساب النادي السعودي على "تويتر" صورا لرونالدو وهو يلتقط الصور، كما أظهر نتائج تصوير رونالدو، وكتب: "الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره".

ويبدو رونالدو سعيداً في السعودية ويضفي أجواء رائعة بين زملائه اللاعبين، في وقت حقق "الدون" أرقاماً لافتة مع النصر منذ قدومه، إذ سجل 11 هدفاً وصنع 2 في 13 مباراة.

وانتقل "الدون"، مطلع السنة إلى السعودية بعد توقيعه عقدا لمدة عامين مع فريق النصر السعودي، قادما إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

رونالدو نادي النصر

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