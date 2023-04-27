الأنبا أكليمندس يلتقى كهنة مدينة نصر وقطاع ألماظة

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي، ببيت سان جورج بهليوبليس الجديدة التابع لكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة، وشاركه الآباء كهنة القطاع وزوجاتهم وأولادهم.

وعقب القداس أقيمت مائدة إفطار (أغابي) جمعت الأب الأسقف وكهنة القطاع، أعقبها كلمات عن تربية الأطفال وكيفية مواجهة تحديات العصر، كما تم تبادل الخبرات ووجهات النظر بين الحضور، في مجالات الخدمة المختلفة.

من ناحية أخرى، رفعت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس برئاسة نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقاده توصياتها ، بعد ختام مؤتمرها السنوى ، تحت عنوان " التحديات المعاصرة بالمجتمع المصرى " ، حيث أوصت اللجنة بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للأقباط ، والانخراط بمؤسسات المجتمع المدنى ، وأهمية قيام اعضاء اللجنة بكافة الايبارشيات بنقل فعاليات المؤتمر لأبناء كنائسهم والتعريف بالبرامج والمشروعات التى تتبنها الدولة ومنها " تكافل وكرامة ، ومبادرة حياة كريمة ، وطرق التواصل معهم والفئات المستحقة ، وتعزيز قنوات التواصل مع المسئولين وتقديم الرؤي المختلفة حول قضايا مجتمعهم ، والمشاركة فى طرق التخطيط لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

وقدم نيافة الانبا بيمن كلمة حول دور لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس تحت رعاية قداسة البابا تواضروس ، وشرح أهم أهداف وإستراتيجية اللجنة وما قامت به من خلال لجانها الفرعية سوى المشاركة الوطنية او لجنة ادارة الازمات او اللجنة المجتمعية ، وما قامت به فى قضايا إعادة إعمار الكنائس وأزمة أقباط العريش وملف الشهداء وغيرها من الملفات المختلفة وتشجيع الشباب على المشاركة فى المجتمع المدنى والبرامج الرئاسية والأحزاب والنوادي .

واستند نيافته إلى أن عضو اللجنة يعتمد على مناهج الخدمة فى ثلاثة أمور " الإبداع والإمتاع والإشباع " وهو ان يبدع فى علاقاته وعمله حتى يمتع ويفيد الآخرين ليصل لدرجة الاشباع وتحقيق الأهداف فى خدمته .

وعرض كامل ميشيل منسق اللجنة آليات عمل اللجنة وكيفية الربط بين كل الايبارشيات وبحث الية التواصل وأهمية تعزيز مشاركة الأقباط فى كافة المجالات والتواصل مع الاجهزة المختلفة.

وخلال المؤتمر تم تقديم عدة لقاءات بحضور متخصصين حيث تم عرض رؤية عن تكافل وكرامة وقدمها ايمن يعقوب المستشار بالمكتب الفنى لتأمينات كرامة وتكافل ، وايضا عرض محاضرة عن حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى وكيفية التنسيق معهم وقدمتها يوستينا ثروت عضو مؤسسة حياة كريمة ، ثم عرضت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة ومديرة مؤسسة " فاهم " رؤية حول كيفية تجاوز الأزمات وتأهيل ودعم الفئات التى تعانى نفسيا وأنها نجحت فى توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التربية التعليم بموجبه ولاول مرة يتم تدريس مادة الصحة النفسية بالمدارس ، كما تحدثت عن تجربتها كوزيرة وما تبذله الدولة رغم التحديات من اجل تحقيق أهداف التنمية بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة .

وقدم القمص داود لمعى محاضرة روحية والعمل الخدمى وكيفية المساهمة فى بناء شخصية تنموية هدفها العمل والإنتاج وفرق بين مفاهيم الاحسان ومفاهيم التنمية ، وتطرق نيافة الانبا ارميا الأسقف العام الى عدد من القضايا المجتمعية واهمية مواجهة الشائعات ، وأهمية التفاعل داخل مؤسسات المجتمع المختلفة وتم فتح حوار مع المشاركين فى عدد من القضايا المختلفة ومع الأحبار الاساقفة وبحضور عدد من النواب منهم النائب ايهاب منصور والنائب سامى سوس والنائب السابق ثروت بخيت .

ثم اختتم المؤتمر بتقديم عدد من التوصيات الذى أسفر عنها المؤتمر والذى يتم اعدادها لرفعها لقداسة البابا تواضروس ، وأعضاء المجمع المقدس .

كما نظمت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ، زيارة لأعضائها للعاصمة الإدارية الجديدة ، لتعريف أعضائها بالمشروعات الجديدة وحجم التطوير خلال السنوات الماضية .

وشارك فى المؤتمر الذى اقيم في بيت سان مارك بالخطاطبة فى ضيافة القمص داود لمعى كاهن كنيسة مصر الجديدة ، ممثلين عن جميع الايبارشيات التابعة للكنيسة بجميع المحافظات حيث مثلت كل ايبارشية بخمسة أعضاء منهم كاهنين وثلاثة خدام بينهم سيدة ، كما شارك لفيف من اساقفة الكنيسة من اعضاء اللجنة ومنهم نيافة الانبا أرميا الاسقف العام ، ونيافة الانبا أكلميندس اسقف عام قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر،و المنسق المساعد للجنة ، ونيافة الانبا بسينتى اسقف ابنوب والفتح ، وقام بالإشراف على تنسيق المؤتمر المهندس كامل ميشيل منسق لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس الشيوخ .