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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

صدى البلد

اكتشف علماء بريطانيون ثقبًا أسود فائق الكتلة بالقرب من كوكب الأرض ويفوق حجمه حجم الشمس حيث وصفه العلماء  بأنه أكبر من كل الأجسام الكونية نظريا وانه المتسبب في الظواهر العنيفة التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

ظهور ثقب اسود بالقرب من الارض

يعتبر الثقب الأسود هو جسم كثيف للغاية في الفضاء وله جاذبية قوية جدًا بحيث لا يستطيع أي شيء، ولا حتى الضوء ، الهروب منه، ويُعتقد أن الثقوب السوداء فائقة الكتلة هي أكبر الأجسام في الكون ويُعتقد أنها تقع في مركز المجرات الكبيرة مثل درب التبانة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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