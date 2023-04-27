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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 17736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 3127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 21262 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 7397 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 3043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 4631 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3524 نقطة.

مؤشرات البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة البورصة بورصة المصرية ايجى أكس 30

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