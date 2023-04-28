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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النادى الدولي للسيدات باليونان يختار مصر لقضاء الإجازة السنوية لأعضائه هذا العام

النادى الدولى للسيدات
النادى الدولى للسيدات

اختار النادي الدولي للسيدات بدولة اليونان المقصد السياحي المصري ليكون الوجهة السياحية لقضاء الإجازة السنوية لأعضائه هذا العام، و,صل إلى مطار القاهرة الدولي وفد رفيع المستوى من أعضاء النادي، وكان في استقبالهم نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكاتب، ,تم الترحيب بالوفد وتقديم باقات الورود والهدايا التذكارية والنشرات والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري.

وسوف تستمر هذه الزيارة خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 2 مايو القادم، سيزورون خلالها عددًا من المقاصد السياحية والأثرية فى القاهرة والأقصر وأسوان للتعرف على المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

45 سيدة من السياسيين وزوجات السفراء ورؤساء بنوك

وأوضحت نسرين عثمانلي أن الوفد يضم 45 سيدة من السياسيين وزوجات السفراء ورؤساء بنوك والرئيس التنفيذى لإحدى الشركات العالمية وكبار الشخصيات وسيدات الأعمال، مشيرة إلى أن اختيار النادي لمصر لتكون الوجهة السياحية لأعضائه لقضاء إجازتهم السنوية هذا العام تعكس مدى ثقتهم في المقصد السياحي المصري وحرصهم على الاستمتاع بمقوماته السياحية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المواقع الأثرية المختلفة .

تجدر الإشارة إلى أن النادى الدولى للسيدات هو منظمة دولية لديها العديد من الفروع فى مختلف دول العالم. 

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النادي الدولي للسيدات مطار القاهرة مصر اليونان مطار القاهرة الدولي الحضارة المصرية

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