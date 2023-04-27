كشف لغز ياسر وسمر| تخلص من عشيقته وأنهى حياته في البحيرة لهذا السبب

تمكنت مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من كشف، غموض العثور على جثتين أحدهما أمين شرطة وسيدة مقتولان بطلق نارى داخل بإحدى المصارف المائية بعزبة 60 التابعة لدائرة مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة ،حيث تبين أن هناك علاقة غير شرعية تربط بينها وحدثت خلافات بينهما ، قام على إثرها أمين الشرطة بقتل السيدة مستخدما سلاحه ثم قام بالانتحار بذات السلاح.

وتمكنت مباحث البحيرة من العثور على السلاح الخاص بامين الشرطة بجورهما وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تبين قيام "ياسر . م .م" ، بالقيام باستدراج " سمر أ " من أجل الحصول منها على ورقة كانت تربطهما ببعض خوفا من افتضاح أمره وعقب رفضها الاستجابة له قام بإطلاق النار عليها من سلاحه ، ثم قام بإنهاء حياته بذات السلاح.

وكان أهالى قرية 60 التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، قد عثرة على جثتين أحدهما أمين شرطة وسيدة مقتولين بطلق نار في ظروف غامضة وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الرحمانية العام وجا انتقال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بعثور أهالى قرية 60 التابعة لدائرة المركز على جثتين لرجل وسيدة بهما طلق ناري فى ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث بالفحص تبين وجود جثة امين شرطة "ياسر . م .م" ، وسيدة تدعي " سمر أ " وبهما آثار طلقات نارية، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي لكشف ملابسات الواقعة.تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى إنتقال النيابة العامة لمكان الواقعة المعينة.