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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نشر الأسلحة النووية .. الصين تتهم أمريكا بتقويض السلام والاستقرار بالمنطقة

صدى البلد

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، إن الولايات المتحدة تصر على الاستفادة من قضية شبه الجزيرة لخلق التوتر، من أجل تحقيق مصالحها الجيوسياسية.

ووصفت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي التحركات الأمريكية بأنها تتجاهل الأمن الإقليمي ولا تفكر إلا في مصالحها الخاصة. حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وأكد ماو، أن النهج الأمريكي مليء بعقلية الحرب الباردة، ويثير المواجهة بين المعسكرات، ويقوض نظام منع الانتشار النووي، ويضر بالمصالح الاستراتيجية للدول الأخرى.

وتابعت، التحركات الأمريكية تؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة، ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين، ويتعارض مع هدف إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.

وأضافت الناطقة باسم الخارجية الصينية، أن الصين تعارض كافة المحاولات الأمريكية لجر المنطقة إلي التوترات والصراعات.

وقد قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أمس الأربعاء بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستنشر أسلحة استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية "على المدى الطويل وبشكل روتيني".

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي بايدن في البيت الأبيض، إن "نشر الموارد الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية سيكون سلوكًا روتينيًا طويل الأمد". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

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