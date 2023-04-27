نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق بـ3 منازل بقرية السوالم بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة قبل قليل من السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بقرية السوالم التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

اندلاع حريق داخل 3 منازل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد اندلاع حريق داخل 3 منازل بقرية السوالم بنطاق دائرة شرطة المركز، وجري تحرير محضر بالواقعة.

إندلاع حريق بالبحيرة

إندلاع حريق بالبحيرة

إندلاع حريق بالبحيرة

إندلاع حريق بالبحيرة

إندلاع حريق بالبحيرة

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد 5 سيارات حماية مدنية، وعدد من سيارات الإسعاف، و فصلت المرافق عن المكان وفرض كردون حول حول المنازل.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤس ماشية وجرى السيطرة على الحريق وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.