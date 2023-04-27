معرضون للخطر .. موجة حر مبكرة تضرب إسبانيا

تعاني إسبانيا موجة حر مبكرة بشكل استثنائي بلغت ذروتها اليوم الخميس، وهو وضع يقلق السلطات في هذا البلد الذي يعتبر في مقدمة الدول التي تعاني ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية "من المرجح ان تبلغ هذه الموجة ذروتها الخميس والجمعة" متحدثة عن "درجات حرارة قصوى قريبة من تلك التي تسجل في مطلع يوليو وأرقام قياسية معممة لشهر ابريل".

في هذا الإطار، تضطر السلطات الإسبانية إلى التكيف واقترحت وزارة الصحة على المناطق التي تملك صلاحيات واسعة، ان تفعل خطتها للحر المقررة في 1 يونيو اعتبارا من 15 مايو.

تحدد هذه الخطط المستويات المختلفة للمخاطر بالنسبة للسكان خاصة المعرضين لمخاطر، بحسب درجات الحرارة.

وأعلنت سلطات مدريد الأربعاء تفعيل خطتها التي تنص خصوصا على احتمال تكييف ساعات المدرسة، والتي عادة ما تطبق اعتبارا من يونيو.

تكثفت موجات الحر الاستثنائية في السنوات الماضية في اسبانيا، الدولة الأوروبية الواقعة في مقدمة الدول التي تواجه تداعيات الاحتباس الحراري مع حوالى 75% من أراضيها تواجه مخاطر التصحر بحسب الأمم المتحدة.