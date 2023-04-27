عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معرضون للخطر .. موجة حر مبكرة تضرب إسبانيا

صدى البلد

تعاني إسبانيا موجة حر مبكرة بشكل استثنائي بلغت ذروتها اليوم الخميس، وهو وضع يقلق السلطات في هذا البلد الذي يعتبر في مقدمة الدول التي تعاني ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية "من المرجح ان تبلغ هذه الموجة ذروتها الخميس والجمعة" متحدثة عن "درجات حرارة قصوى قريبة من تلك التي تسجل في مطلع يوليو وأرقام قياسية معممة لشهر ابريل".

في هذا الإطار، تضطر السلطات الإسبانية إلى التكيف واقترحت وزارة الصحة على المناطق التي تملك صلاحيات واسعة، ان تفعل خطتها للحر المقررة في 1 يونيو اعتبارا من 15 مايو.

تحدد هذه الخطط المستويات المختلفة للمخاطر بالنسبة للسكان خاصة المعرضين لمخاطر، بحسب درجات الحرارة.

وأعلنت سلطات مدريد الأربعاء تفعيل خطتها التي تنص خصوصا على احتمال تكييف ساعات المدرسة، والتي عادة ما تطبق اعتبارا من يونيو.

تكثفت موجات الحر الاستثنائية في السنوات الماضية في اسبانيا، الدولة الأوروبية الواقعة في مقدمة الدول التي تواجه تداعيات الاحتباس الحراري مع حوالى 75% من أراضيها تواجه مخاطر التصحر بحسب الأمم المتحدة.

اسبانيا موجة حر الاحتباس الحراري الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الأوضاع في البلاد

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

أحمد عبدالعزيز: سره الباتع عمل ملحمي ضخم وكنت خايف من الحاج شهاب

تحكمها المنفعة.. أحمد عبدالعزيز يتحدث عن شخصيته في سره الباتع

تبدأ من نصف مليون جنيه .. 5 سيارات SUV رياضية بالسوق المصري

اضبط ساعتك .. كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي والهدف منه

دعاء الرزق الحلال .. ردد هذه الأدعية والآيات تفتح لك الأبواب المغلقة

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الأوضاع في البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. ياسمين الخطيب بملابس تشعل السوشيال ميديا بإيطاليا

الجماهير تُمني النفس بالعبور|ماذا يحتاج الأهلي من الرجاء في لقاء الدار البيضاء؟

أعراض أولية تكشف عن نوع سرطان خطير.. تعرف على العلاج المبكر

هتفرق معاك جدا.. 5 طرق سهلة لـ تنظيف الكبد من السموم

فيديو

هنفضل أصحاب.. تفاصيل انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل/ فيديو جراف

بيحل مشاكلهم وبيساعدهم.. قادير دوغلو يكشف حقيقة خيانته لزوجته نسليهان أتاغول

النهايات أخلاق .. تفاصيل انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل |فيديو

صدمة للسوق السوداء | مفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ