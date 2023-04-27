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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفكّر : مصر ليس بها معسكرات لاجئين.. وتستضيف جميع الجنسيات بأحسن معاملة

الكاتب المفكر أحمد
الكاتب المفكر أحمد الجمال

أكد الكاتب المفكر أحمد الجمال، أن العلاقة تاريخية بين مصر والسودان، لافتا إلى أن مصر ليس بها معسكرات لاجئين ولكن هم ضيوف، ويتم استضافة المواطنين من الدول الأخرى بأحسن معاملة.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”،  أن مصر تقوم بواجبها الإنساني وأيضا واجبها الديني والوقوف بجوار أشقائها، وتعاملها أيضا بالمعيار السياسي البحت ودور الدولة المصرية تجاه أشقائها في المنطقة.

وتابع الكاتب والمفكر أحمد الجمال، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد لديه من الحكمة والقدرة على التعامل مع أي تحديات وأزمات لما يملكه من خبرات اكتسبها طوال تاريخه العسكري سواء عمله في المخابرات الحربية وتوليه وزارة الدفاع.

تسعى لهدم العلاقة بين البلدين

وأشار أحمد الجمال إلى أن  هناك قوى تسعى لضرب العلاقات المصرية السودانية، مؤكدا أن هذه القوى تحاول وتسعى لهدم العلاقة بين البلدين.
 

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