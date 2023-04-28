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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمساح ضخم يبتلع طفلا في فلوريدا بالولايات المتحدة.. هذه نهايته

صدى البلد

مرت على طفل لحظات شديدة الصعوبة قبل أن تزهق روحه، فقد عانى الطفل البالغ من العمر عامين من الغرق في بحيرة قبل أن يبتلعه تمساح، ليتم العثور عليه متوفيًا في فم تمساح.

تم الإبلاغ عن اختفاء  الطفل الذي يدعى "تايلن موسلي" بعد العثور على والدته "باشون جيفري" البالغة من العمر 20 عامًا ، متوفية في شقتهم بـ 100 طعنة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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بدأت إدارة شرطة سان بطرسبرج في فلوريدا بالولايات المتحدة بالبحث عن الطفل والتي استمرت لمدة يوم واحد فقط ، بعد أن عثرت على الطفل البالغ من العمر عامين في فكي زاحف.

أطلقت الشرطة النار على التمساح ، الذي أسقط جثة الصبي بعد ذلك وأكد أحد الفاحصين الطبيين في مقاطعة بينيلاس أن الصبي توفي بعد غرقه في بحيرة بالقرب من شقة باشون في لينكولن شورز.

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علق رئيس الشرطة أنتوني هولواي على الاكتشاف المروع في ذلك الوقت ، قائلاً: "تم العثور على طفل مفقود داخل التمساح عندما طعنت أمه حتى الموت وأبي متهم بارتكاب جرائم قتل. نأسف لأن الأمر انتهى بهذه الطريقة".

ومنذ ذلك الحين ، اتهم والد تايلن "توماس موسلي" البالغ من العمر 21 عامًا ، بتهمتي قتل من الدرجة الأولى على خلفية وفاة ابنه وزوجته.

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