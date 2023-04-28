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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الأغلى عالميا.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

الدينار الكويتي الأغلى
الدينار الكويتي الأغلى عالميا

يرصد "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر، مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي.

 

أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.81جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالآتي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات الجمعة 99.83 جنيه للشراء و100.81جنيه للبيع مقارنة بـ 100.68جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 13 قرش.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.84جنيه للشراء و 100.81جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

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سعر صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم 26-4-2023

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سعر صرف الريال السعودي بالبنوك اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

صعد سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا ليسجل 100.81جنيه للشراء و 101.18جنيه للبيع مقارنة 100.89جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 29 قرشا  .  

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو  8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

العملات العربية اسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الريال السعودى اليوم الجمعة

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