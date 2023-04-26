سعر صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم 26-4-2023

لا يزال سعر العملات الأجنية و العربية، مستقرا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26 -4-2023؛ وحتي قبل شهرين علي الأقل في معظم البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الصرف الأجنبي ثباتا لدي البنك المركزي المصري أمام الجنيه.



سعر الدولار



وصل سعر الدولار أمام الجنيه لحوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

سعر اليورو



بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.7 جنيه للشراء و 33.81 جنيه للبيع

سعر الإسترليني



بلغ سعر الجنيه الإسترليني لنحو 38.24 جنيه للشراء و 38.4 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 34.27 جنيه للشراء و 34.38 جنيه للبيع



الين الياباني



بلغ سعر الـ 100 ين ياباني نحو 22.86 جنيه للشراء و 22.93 جنيه للبيع



اليوان الصيني



وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 4.47 جنيه للشراء و 4.48 جنيه للبيع

العملات العربية



وعلي صعيد العملات العربية أمام الجنيه والتي جاء مستقرة هي الأخري حيث

سعر الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

سعر الدرهم



سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو100.52 جنيه للشراء و100.89 جنيه للبيع

استئناف العمل بالبنوك

بدأت البنوك عملها اليوم الأربعاء 26-2-2023، بعد فترة الإجازة الممنوحة بقرار من البنك المركزي المصري والتي بدأت من نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ الخميس الماضي الجهاز المصرفي حصل على إجازة بواقع 6 أيام متصل بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء.

ويبدأ العمل بالبنوك في تمام الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصرا بالنسبة لكل العاملين بالجهاز المصرفي بواقع 8 ساعات يوميا.



وتضمنت أيام الإجازة الممنوحة من البنك المركزي المصري للبنوك يومي الراحة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بخلاف أيام الخميس ومن الأحد حتي اليوم الثلاثاء؛ ليتم استئناف العمل اعتبارا من غدا الأربعاء.

إجازة



كان البنك المركزي قد منح البنوك قبل أسبوعين إجازة سابقة بواقع 4 أيام بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيدة وشم النسيم؛ في الفترة من 16حتي 17 من أبريل الجاري؛ بخلاف يومي الراحة الأسبوعية المحدد يومي الجمعة والسبت.

واستأنف البنك المركزي عمل البنوك يوم الثلاثاء الموافق 18 إبريل الماضي، ليتم بعدها تنفيذ 6 أيام للإجازة اعتبارا من الخميس الماضي.

مواعيد عمل البنوك



ومع انتهاء إجازات الأعياد والمناسبات العامة والدينية؛ تعود البنوك للعمل بالمواعيد العادية بعد انتهاء فترة العمل بمواعيد شهر رمضان.

وبدأ العمل بالبنوك في تمام الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصرا بالنسبة لكل العاملين بالجهاز المصرفي بواقع 8 ساعات يوميا، علي أن تستقبل فروع البنوك العملاء داخلها من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا، عدا أيام الراحة الأسبوعية.



