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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

|ننشر سعر صرف العملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الثلاثاء

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 4-4-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:


العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.1762 جنيه، والبيع 33.4661 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 37.7456 جنيه، والبيع 38.0411 جنيه.


ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7172 جنيه، والبيع 22.8705 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4537 جنيه، والبيع 4.4927 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 

الكرون النرويجي شراء 2.9318 جنيه، والبيع 2.9672 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.945 جنيه، والبيع 2.9712 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.4385 جنيه، والبيع 33.7306 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.9907 جنيه، والبيع 23.2252 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.4549 جنيه، والبيع 20.6695 جنيه.

 

أسعار صرف العملات العربية
 

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

سعر صرف العملات العربية اليوم:
 

سجل الدينار الكويتي للشراء 99.579 جنيه و 100.5476 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.195 جنيه و 8.2197 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم
 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.39 جنيه و 8.3996 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
 

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه  و 8.4106  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4752 جنيه للبيع.
 

 

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