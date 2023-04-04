|ننشر سعر صرف العملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الثلاثاء

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 4-4-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي





الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.1762 جنيه، والبيع 33.4661 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 37.7456 جنيه، والبيع 38.0411 جنيه.



ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7172 جنيه، والبيع 22.8705 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4537 جنيه، والبيع 4.4927 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.9318 جنيه، والبيع 2.9672 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.945 جنيه، والبيع 2.9712 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.4385 جنيه، والبيع 33.7306 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.9907 جنيه، والبيع 23.2252 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.4549 جنيه، والبيع 20.6695 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:



سجل الدينار الكويتي للشراء 99.579 جنيه و 100.5476 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.195 جنيه و 8.2197 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.39 جنيه و 8.3996 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4106 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4752 جنيه للبيع.

