أسرة الشيخ عبد الله كامل تستقر على دفن جثمانه بأمريكا

استقرت اسرة المرحوم الشيخ عبد الله كامل إمام مسجد بولاية نيوجرسي ، وسفير القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية ، والذى توفى عن عمر يناهز 38 سنة، بعد أن نجح في ختم القرآن خلال هذا العام 24 مرة ، على دفن جثمانه بالولايات المتحدة الامريكية .

أكد محمد كامل شقيق الشيخ عبد الله كامل ، كانت السنَّة العمليَّة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أن يُدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه ، وأن يُدفن الشهداء حيث ماتوا ، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه .

أضاف كانت السنَّة العمليَّة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أن يُدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه ، وأن يُدفن الشهداء حيث ماتوا ، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه .

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