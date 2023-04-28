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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة الشيخ عبد الله كامل تستقر على دفن جثمانه بأمريكا

الشيخ عبد الله كامل
الشيخ عبد الله كامل

استقرت اسرة المرحوم الشيخ عبد الله كامل إمام مسجد بولاية نيوجرسي ، وسفير القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية   ،  والذى توفى عن عمر يناهز 38 سنة، بعد أن نجح في ختم القرآن خلال هذا العام 24 مرة ، على دفن جثمانه بالولايات المتحدة الامريكية .

 

أكد محمد كامل  شقيق الشيخ عبد الله كامل  ، كانت السنَّة العمليَّة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أن يُدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه ، وأن يُدفن الشهداء حيث ماتوا ، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه .

 

أضاف  كانت السنَّة العمليَّة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أن يُدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه ، وأن يُدفن الشهداء حيث ماتوا ، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه .

 

 

الشيخ عبد الله كامل..سفير القرآن الكريم فى أمريكا ورفع الأذان فى مساجدها..شاهد

 

 

 

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

 

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