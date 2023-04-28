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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توكتوك يشرع في قتل والد زوجته بسوهاج.. والسبب صادم

صدى البلد

أصيب مُسن في بداية العقد السابع من العُمر، بطلق ناري بالرأس، على يدي زوج نجلته؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما ، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي مفادها وصول المدعو (جمال ع ع ع- 62 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالرأس.

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وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال نجله المدعو (علي ج ع ع- 35 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، اتهم المدعو (مختار ع د م- 37 سنة- سائق توكتوك- ويقيم بذات الناحية- زوج نجلة المُصاب)، بالتعدي على والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات المصاهرة القائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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