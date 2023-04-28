إخماد حريق بشقة سكنية كهربائي في الغربية

بسبب ماس

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بشقة سكنية فجرا بقرية ميت غزل بمركز السنطة إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت غزل يفيد بوقوع حريق هائل بشقة سكنية والدفع الحماية المدنية بـ 3سيارة إطفاء وفريق إنقاذ بري مدعومين بسلم هيدروليكي.

وفور وصول العربات تم فرد السلم للوصول إلى الشقة وتم إخلاء الشقة والوحدات السكنية مجاورة لها في ظل تصاعد الأدخنة الكثيف.

ونتج الحريق في حالة من التكدس المروري بالمنطقة في ظل توقف سيارتي الإطفاء بمحيط الحريق وفرض كردون أمني حرصًا على حياة المارة .

ولم يسفر الحريق عن إصابات وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.