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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 28- 4-2023.

قبل قرار الفيدرالي.. الدولار يتجه لتسجيل ثاني خسارة شهرية على التوالي

استقرار أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-4-2023

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.16 جنيه للبيع، و34.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.60 جنيه للبيع، و38.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.12 جنيه للبيع، و100.72 جنيه للشراء.

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