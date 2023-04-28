عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل قرار الفيدرالي.. الدولار يتجه لتسجيل ثاني خسارة شهرية على التوالي

صدى البلد

يتجه الدولار الأميركي نحو تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي، الجمعة، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) قد ينهي قريبا دورة الرفع الحاد لأسعار الفائدة، بينما استقر الين بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع قبيل قرار مهم من البنك المركزي.

وبحسب وسائل إعلام، تتجه الأنظار في آسيا إلى قرار السياسة النقدية لبنك اليابان، الجمعة، حيث من المتوقع أن يبقي المحافظ الجديد للبنك المركزي، كازو أويدا، على التراخي الشديد في السياسة النقدية.

وقبيل القرار، سجل الين الياباني ارتفاعا طفيفا بنحو 0.1 بالمئة إلى 133.84 مقابل الدولار، كما صعد أكثر من 0.1 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني.

وقالت محللة السوق في "سي.إم.سي ماركتس"، تينا تنج، "لا أتوقع أن يُغير بنك اليابان سياسته النقدية هذه المرة، لكن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو الذي صدر في الآونة الأخيرة كان أعلى من المتوقع... وأعتقد أن هذا يشكل ضغطا على بنك اليابان، وقد يفعل شيئا في المستقبل القريب".

وأظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو ارتفعت 3.5 بالمئة، في أبريل، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، متجاوزة توقعات السوق في مؤشر على اتساع الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، لكن حدت من خسائره بيانات تشير إلى استمرار التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، والتي عززت توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات صدرت، الخميس، أنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، تسارع إنفاق المستهلكين، الذي صاحبه ارتفاع في التضخم.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة 101.45 مقابل سلة من العملات، ويتجه لتسجيل خسارة شهرية جديدة تزيد على واحد بالمئة، بعد أن انخفض نحو 2.3 بالمئة في مارس الماضي.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.2492 دولار.

واستقر اليورو بالقرب من أعلى مستوى في عام وسجل في أحدث تعاملات 1.1033 دولار. ويتطلع لتحقيق مكاسب شهرية تقترب من 2 في المئة.

وتلقت العملة الموحدة دعما من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي لا يزال أمامه المزيد من قرارات رفع الفائدة.

وقال محللون في "آي.إن.جي": "يفضل المستثمرون العملات التي يمكن أن تقدم دورة تشديد محلية مستمرة وما زال أمامها مجال لتشديد حاد مفاجئ في الاجتماعات المقبلة".

وارتفع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.66335 دولار أمريكي، وصعد نظيره النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.61515 دولار.

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

استقرار أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-4-2023

الدولار الأميركي خسارة شهرية مجلس الاحتياطي الاتحادي اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف

تحذير عاجل من خفض الحرارة اليوم.. والأرصاد تنصح بارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

الحكومة تناقش الإجراءات المتخذه تجاه الطلاب المصريين في السودان

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مايو وهذه الفئات محرومة من الزيادة

مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة بداية يونيو

إسرائيل توطد علاقاتها مع أذربيجان علنا.. تفاصيل

لوقف التلاعب.. مطالبات للتموين بالكشف عن حجم إنتاج السبائك الذهب في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من سبائك الذهب| غير مطابقة للمواصفات وممنوع بيعها | تفاصيل

بنطلون إلهام شاهين يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

نشرة المرأة والصحة| سعر حقيبة غادة عبد الرازق يصدم جمهورها.. ماذا تفعل القهوة لجسمك دون أن تشعر؟

بدون مضادات حيوية... فاكهة سحرية تعالج التهابات المسالك البولية

فيديو

صفقة تبادلية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع دبابة أفريقية مقابل ديانج| فيديو جراف

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ