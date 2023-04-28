الدوري الألماني.. دورتموند في مهمة تأمين الصدارة أمام بوخوم

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على نظيره بوخوم، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب رورستاديون، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الألماني.

ويستهدف فريق بوروسيا دورتموند بقيادة مديره الفني إيدين تيرزيتش، تحقيق الفوز على بوخوم في مباراة الليلة لتأمين صدارة الدوري الألماني وقطع خطوة جديدة نحو اللقب.

وخاض فريق بوروسيا دورتموند 29 لقاء في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، فاز في 19 لقاء، وتعادل ف 3 مناسبات، وخسر 7 مواجهات.

يذكر أن فريق بوروسيا دورتموند أعلن أمس الخميس، تجديد عقد ماركو رويس، قائد الفريق حتى صيف 2024.

على الجانب الآخر، يطمح فريق بوخوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفسيتيفال للابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

كان بوروسيا دورتموند اكتسح بوخوم بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول.

ويتصدر بوورسيا دورتموند ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بوخوم في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.