فاق التوقعات.. تحرك جديد فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة اضطراب حيث سجل المعدن الأصفر طفرة ليتخطي سعر عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلي سعر لـ 3,086 جنيها للجرام مقابل 1400 فى 15 نوفمبر 2022.

أهمية أسعار الذهب

وتمثل أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,029 شراء 3,086

عيار 22 بيع 2,776 شراء 2,829

عيار 21 بيع 2,650 شراء 2,700

عيار 18 بيع 2,271 شراء 2,314

عيار 14 بيع 1,767 شراء 1,800

عيار 12 بيع 1,514 شراء 1,543

الاونصة بيع 94,189 شراء 95,966

الجنيه الذهب بيع 21,200 شراء 21,600

الكيلو بيع 3,028,571 شراء 3,085,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي استقرت أسعار الذهب بالقرب من 1990 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، وأظهرت بيانات أنّ الاقتصاد الأمريكي نما أقل من المتوقع في الربع الأول.





وتشير التوقعات إلي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ينهي قريبًا دورة رفع سعر الفائدة القوية دعمت أسعار السبائك أيضًا، كما أنه من المتوقع أن تقوم البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة بشكل أكبر.

وتتجه التوقعات أيضا نحو قيام الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو.

وترفع أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد والعكس صحيح.