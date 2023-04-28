تحذير عاجل من سبائك الذهب| غير مطابقة للمواصفات وممنوع بيعها | تفاصيل

قدمت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تحذيرل عاجلا من السبائك البلدي كما يطلق عليها في أسواق الذهب، حيث انتشر بيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا.

سبائك الذهب البلدي

ما هي سبائك الذهب البلدي؟

سبائك الذهب البلدي يجب أن يتخذ المواطنون الحذر منها وعدم شرائها، لأنها تكون غير مدموغة وغير مطابقة للمواصفات المتعارف عليها، وأكدت الشعبة أن بيعها يعتبر أمراً غير قانوني.

وأشارت شعبة الذهب إلى أن السبائك البلدي كما يطلق عليها تكون غير محددة العيار عكس الأصلي مصنوعة من عيار 24 الأكثر نقاء، وكذلك يكون الوزن ليس دقيقا، وتحمل أرقاما ليست موثقة رسميا، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

نصائح شعبة الذهب عن السبائك البلدي

ونصحت شعبة الذهب بالابتعاد تمامًا عن شراء السبائك الذهبية غير المضمونة أو القانونية والتأكد جيدا من المعايير وأنها مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن هناك الكثير من الشركات المتوفرة في سوق الصاغة ولديها القدرة على إنتاج السبائك الذهبية مطابقة للمواصفات وخضعت للمراقبة.

ومن المواصفات الصحيحة في السبائك الذهبية لعدم التعرض للغش التجاري، أن يكون عليها الدمغة الأصلية من مصلحة الدمغة، وتحتوي على ختم المصنع المنتج لها، وتكون مغلقة التغليف، والحصول على فاتورة.

سبائك الذهب البلدي

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة بعد انتهاء أيام العيد، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 3,086 جنيها.

سعر الذهب مباشر

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2700 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 18: 2,314 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14: 1,800 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 21,600 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة ، عيار 24: 1,989 دولارا بعد 2040.