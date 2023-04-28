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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس إيتاي البارود: تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء توريد القمح

شون القمح بالبحيرة
شون القمح بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة ، وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٣٦٧٤٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لاستقبال الكميات الموردة.

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تابع شعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود، توريد القمح لشون الرئيسى بقرية الأربعين بالطريق الزراعى السريع من داخل غرفة العمليات المركزية .

وتضم اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتى التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وأمين العهده وحتى نهاية موسم القمح المحلى ٢٠٢٣

وأكد بصيص، ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد ، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون.

وأوضح أن لجان استلام القمح بالشون تعمل على فترتين تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً والفترة الثانية تبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر مساءً.

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