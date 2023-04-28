رونالدو والكباب.. النصر السعودي يكشف حقيقة تصريحات آل معمر النارية ضد الدون

نفى وليد المهيدب، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، التصريحات المنسوبة إلى رئيس مسلي آل معمر، رئيس النادي، حول تعرضه للخداع في صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

كانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قد نشرت خلال الساعات الماضية تصريحات منسوبة لرئيس النصر يتحدث عن صفقة ضم رونالدو، قائلا:" تعرضت للخداع مرتين فقط في حياتي، الأولى عندما طلبت 3 قطع كباب وحصلت على 2 فقط، والثانية عندما تعاقدت مع كريستيانو رونالدو".

وأكد متحدث النصر، أن التصريحات المنتشرة على لسان رئيس النادي “زائفة” وليس لها أي أساس من الصحة، نافيا وجود موقع سعودي يدعى “Arabia News 50” وهو الموقع الذي نقلت من الصحيفة الإسبانية التصريحات المزعومة.

يذكر أن نادي النصر السعودي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر.

النصر يواجه الرائد:

في سياق آخر، يستضيف فريق النصر نظيره الرائد، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات الدور الجولة 24 من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل النصر وصافة ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، خلف الاتحاد متصدر الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.