عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو والكباب.. النصر السعودي يكشف حقيقة تصريحات آل معمر النارية ضد الدون

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

نفى وليد المهيدب، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، التصريحات المنسوبة إلى رئيس مسلي آل معمر، رئيس النادي، حول تعرضه للخداع في صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

كانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قد نشرت خلال الساعات الماضية تصريحات منسوبة لرئيس النصر يتحدث عن صفقة ضم رونالدو، قائلا:" تعرضت للخداع مرتين فقط في حياتي، الأولى عندما طلبت 3 قطع كباب وحصلت على  2 فقط، والثانية عندما تعاقدت مع كريستيانو رونالدو".

وأكد متحدث النصر، أن التصريحات المنتشرة على لسان رئيس النادي “زائفة” وليس لها أي أساس من الصحة، نافيا وجود موقع سعودي يدعى “Arabia News 50” وهو الموقع الذي نقلت من الصحيفة الإسبانية التصريحات المزعومة.

يذكر أن نادي النصر السعودي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر.

النصر يواجه الرائد:

في سياق آخر، يستضيف فريق النصر نظيره الرائد، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات الدور الجولة 24 من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل النصر وصافة ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، خلف الاتحاد متصدر الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

 

النصر السعودي رونالدو مسلي آل معمر النصر وليد المهيدب الرائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

مواعيد معاشات شهر مايو 2023.. وهذه الفئات محرومة من الصرف

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف

طلب عاجل لـ الخطيب من لاعبي الأهلي قبل مواجهة الرجاء

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف حقيقة استعداد روسيا لإجراء تجارب الأسلحة النووية

خطيب الأوقاف بالعريش: إهمال العمل والتقصير فيه معصية لله ورسوله

خطيب الجمعة بالعريش: من حق العمل تحقيق النفع العام بعيدا عن الأنانية والسلبية

المستشار الألماني يستقبل رئيس أوزبكستان الثلاثاء المقبل في برلين

قرار عاجل من كارلوس أوسوريو فى الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر

مسابقات كرة السلة تعلن مواعيد مباريات نهائي الدوري السوبر بين الاتحاد والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

بدائل آمنة للتخلص من نزلات البرد مع انتشار الإنفلونزا الموسمية

أزمة تضرب القلعة الحمراء|اجتماع فني عاجل قبل مباراة الأهلي والرجاء بإفريقيا

الأوتفيت بتاعي من زارا.. صور تكشف عن إطلالات جوري بكر وتقدم نصيحة للفتيات

فيديو

ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

سرقوا العيدية.. تلميذان 3 ابتدائي يقتلان صديقهما في البحيرة "فيديوجراف"

صفقة تبادلية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع دبابة أفريقية مقابل ديانج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ