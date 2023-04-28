المدير الفني الجديد لمنتخب اليد: هدفي حصد ميدالية أولمبية مع الفراعنة

أكد الإسباني كارلوس باستور المدير الفني الجديد لمنتخب كرة اليد، أنه وافق على تولى مهمة قيادة الفراعنة من أجل تحقيق عدد من الأهداف أهمها حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وأضاف كارلوس باستور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كمديرا فنيا ليد الفراعنة أنه وضع خطة وآلية للعمل سيتم السير عليها خلال الفترة المقبلة، وأنه تواصل مع كل من ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي وماتيو جارالدا المدير الفني للزمالك من اجل تنسيق العمل معهم.

وتابع: لدينا الآن 10 لاعبين محترفين في أوروبا ومرشحين للزيادة في الأعوام المقبلة، وهو ما يمنحنا قوة إضافية وخبرات كبيرة من أجل تحدي المنتخبات الكبرى في العالم".

وقال باستور إنه حرص على ضم 40 لاعبا لمعسكر المنتخب من أجل خلق قاعدة عريضة من اللاعبين الدوليين ومنح الجهاز الفني مساحة أوسع في الاختيار بين هؤلاء اللاعبين في البطولات المختلفة.

وأتم أنه يعشق عمله ويجيد إدارة الفرق والتعامل مع الضغط.