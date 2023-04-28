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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. تنفيذ 10 قرارات إزالة بناء مخالف بنطاق 7 مراكز

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ ١٠ قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة  ٣١٢٥ م٢ بنطاق مراكز كفر الدوار- حوش عيسى- ايتاى البارود- أبو المطامير- دمنهور- الدلنجات - رشيد عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه ومبانى وشدات خشبيه وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.

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وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل  على مدار الساعة بالتنسيق مع  كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الفطر المبارك  حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً  على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

البحيرة محافظ البحيرة الرقعة الزراعية البناء المخالف تعديات الوحدات المحلية ازالة بناء مخالف نائب محافظ البحيرة

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