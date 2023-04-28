البحيرة .. رفع 540 طن قمامة بنطاق 4 مراكز

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برفع 190 طن قمامة بنطاق الشوارع والميادين ، كما تم رفع 100 طن قمامة بمركز ومدينة الدلنجات، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم رفع 180 طن قمامة وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص برفع 70 طن قمامة.

فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها من خلال نقلها من المحطات الوسيطة وأماكن تجميع المخلفات لمصانع التدوير، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.