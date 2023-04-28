رئيسة الوزراء الإيطالية تدافع عن سياسة الحكومة البريطانية بشأن الهجرة غير النظامية

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن سياسة الحكومة البريطانية القاضية بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.

وقالت ميلوني- في تصريح للصحفيين في اليوم الثاني لزيارتها للملكة المتحدة- "إن مسألة تقديم رواندا كأنها دولة إفريقية غير مناسبة، نعم هذه عنصرية"، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم /الجمعة/.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية، في معرض ردها على سؤال حول خطة الحكومة البريطانية بشأن المهاجرين غير النظاميين المثيرة للجدل "أنها ليست عمليات ترحيل حين تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وعندما يصل هؤلاء الأشخاص (إلى رواندا) تتم معالجة طلباتهم للجوء وهذا يتطلب وقتا لمعرفة ما إذا كان هناك من لديه حق الحصول على الحماية الدولية أم لا".

وتابعت "في هذه الحالة، وفي جميع محاكم العالم: إذا لم تكن مؤهلاً فعليك العودة إلى بلادك".

وحسب رئيسة الوزراء الإيطالية، فإن مكان معالجة هذه الطلبات هو أمر ثانوي تمامًا، فالاتحاد الأوروبي نفسه يقر إنشاء مراكز استقبال لهؤلاء الأشخاص أثناء تقديمهم لطلبات اللجوء.

وأضافت ميلوني "النقطة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار هي أن الأمر يصبح أكثر صعوبة بكثير إذا تركزت ضغوط طلبات اللجوء على بعض الدول فقط".

