عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية تدافع عن سياسة الحكومة البريطانية بشأن الهجرة غير النظامية

صدى البلد

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن سياسة الحكومة البريطانية القاضية بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.

وقالت ميلوني- في تصريح للصحفيين في اليوم الثاني لزيارتها للملكة المتحدة- "إن مسألة تقديم رواندا كأنها دولة إفريقية غير مناسبة، نعم هذه عنصرية"، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم /الجمعة/.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية، في معرض ردها على سؤال حول خطة الحكومة البريطانية بشأن المهاجرين غير النظاميين المثيرة للجدل "أنها ليست عمليات ترحيل حين تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وعندما يصل هؤلاء الأشخاص (إلى رواندا) تتم معالجة طلباتهم للجوء وهذا يتطلب وقتا لمعرفة ما إذا كان هناك من لديه حق الحصول على الحماية الدولية أم لا". 

وتابعت "في هذه الحالة، وفي جميع محاكم العالم: إذا لم تكن مؤهلاً فعليك العودة إلى بلادك".
وحسب رئيسة الوزراء الإيطالية، فإن مكان معالجة هذه الطلبات هو أمر ثانوي تمامًا، فالاتحاد الأوروبي نفسه يقر إنشاء مراكز استقبال لهؤلاء الأشخاص أثناء تقديمهم لطلبات اللجوء.

وأضافت ميلوني "النقطة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار هي أن الأمر يصبح أكثر صعوبة بكثير إذا تركزت ضغوط طلبات اللجوء على بعض الدول فقط".
 

رواندا الحكومة البريطانية رئيسة الوزراء الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

صدمة للمتعاملين بالدولار.. ماذا سيحدث للأخضر يونيو المقبل؟

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

زيارة سرية | نجم الزمالك يصدم الجماهير بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

الجيش السوداني في بيان عاجل : هجوم عنيف على قواتنا الجوية

ترشيحاتنا

المباراة تنتهي | اتصال مهم من رئيس الرجاء لـ الخطيب قبل لقاء الأهلي

الفرق بين فترة صلاحية المنتج وتاريخ الانتهاء.. رئيس هيئة سلامة الغذاء يوضح

العرابي : فكرة الحسم العسكري أسوأ المقترحات المطروحة فى السودان

تعالى شوف أختك | صدمة في جريمة قتل عروس طنطا يكشفها عمّها

أدعية مستحبة يوم الجمعة.. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وشمول عافيتك

قبل صرف مقررات مايو| قائمة أسعار 33 سلعة على بطاقات التموين.. كيلو أرز و2 سكر للفرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجومها على رضوى الشربيني.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

تكره قعدة المكاتب.. أبراج تعشق العمل في الهواء الطلق

مسرح الأرينا يستعد لاستقبال شيرين عبد الوهاب في دبي .. صور

سر انتشار النزلة المعوية بين الأطفال.. احذروا أعراضها

فيديو

اللي بيتجوز جواز تاني لازم تكون مراته موافقة.. تصريحات نارية من مي عمر

قليل أدب.. موديل شهيرة : جوزي بيستغل جسمي علشان الفلوس/ فيديو جراف

زلزال مدمر في دول عربية وإسلامية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي.. فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ