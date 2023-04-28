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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة على حساب إنبي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي دور نصف نهائي كأس رابطة الأندية عقب الفوز على إنبي ٣-٢ في اللقاء الذي حمع بينها منذ قليل ضمن مباريات دور الثمانية من البطولة.

سجل الأهداف كل من أحمد خالد "كالوشا" لاعب فريق إنبى في الدقيقة 53، بينما أحراز لفريق الاتحاد السكندرى كل من صبرى رحيلفي الدقيقة 63، ومابولولو في الدقيقة 68، وأحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71، بينما قلص أحمد قفا للفريق البترولى الفارق بالهدفالثانى في الدقيقة 80.

 وشهدت أحداث الشوط الأول مستوى ضعيفا بين لاعبى الفريقين و إصابة اللاعب محمد محمود لاعب فريق الاتحاد السكندرى في الدقيقةالثالثة من عمر اللقاء ومغادرة الملعب .

وخاض فريق الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء،عبدالله نصيب،هشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: ساليفو مورو،محمد محمود،ناصر ناصر،عمار حمدي و أحد عادل "ميسي".

خط الهجوم: مابولولو.
 

بينما خاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من:-

 حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

 خط الدفاع: أحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد كالوشا.

خط الوسط : مودي ناصر وأحمد يوسف ومروان داوود ومصطفى شكشك ومحمد حمدي وصلاح زايد.

خط الهجوم: كريم الطيب.

وكان تأهل الاتحاد السكندري لربع النهائي على حساب فاركو بركلات الترجيح.

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