فرج عامر يكشف مفاجأة قبل مباراة الأهلي والرجاء

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة للاعبي النادى الاهلي، قبل المواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "نادي الرجاء المغربي صائم عن التهديف في آخر اربع مباريات له، وذلك قبل لقاء مع الاهلي المصري في لقاء الاياب في ربع نهائي بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري العام".



ويستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس، مساء السبت القادم، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.