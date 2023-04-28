عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف مفاجأة قبل مباراة الأهلي والرجاء

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة للاعبي النادى الاهلي، قبل المواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.


وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "نادي الرجاء المغربي صائم عن التهديف في آخر اربع مباريات له، وذلك قبل لقاء مع الاهلي المصري في لقاء الاياب في ربع نهائي بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري العام".


ويستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس، مساء السبت القادم، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.


الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

 

النادي الأهلي فرج عامر دوري ابطال افريقيا الرجاء المغربي ملعب محمد الخامس لاعبي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

صدمة للمتعاملين بالدولار.. ماذا سيحدث للأخضر يونيو المقبل؟

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

المباراة تنتهي | اتصال مهم من رئيس الرجاء لـ الخطيب قبل لقاء الأهلي

زيارة سرية | نجم الزمالك يصدم الجماهير بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

تعالى شوف أختك | صدمة في جريمة قتل عروس طنطا يكشفها عمّها

ترشيحاتنا

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

قضية فساد| تفاصيل استقالة رئيس «بي بي سي».. وهل تورط بوريس جونسون في الواقعة؟

الأسعار الجديدة لسيارات كيا في مصر .. صور

مايكروسوفت تلغي الإصدارات الجديدة لـ windows 10

سلامة الغذاء: الفراخ البرازيلي تخضع لتحاليل واختبارات طبقا للمعايير المصرية

شوقى علام: رأى المفتى فى عقوبة الإعدام ضمان شرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شبابية ووزن زائد|الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب من حفلها بدبى

خلي بالك من طفلك.. معلومات خطيرة عن حساسية العشب

موجودة في كل بيت.. فواكه لها مفعول السحر للتخلص من الوزن الزائد

بعد هجومها على رضوى الشربيني.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

فيديو

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

توقع الكارثة بأدق التفاصيل قبل وقوعها.. الهالم الهولندى يتنبأ بحدوث زلزال جديد

اللي بيتجوز جواز تاني لازم تكون مراته موافقة.. تصريحات نارية من مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ